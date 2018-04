Uluslararası iki top model Alanya'da tatil yaptı

Asiye ELİAÇIK

ALANYA Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Belediyesi’nin AK Parti’li Belediye Meclisi üyesi Şükrü Cimrin, İtalyan top model Marco Castelli ile model Ekaterina Feoktistova’yı Alanya'da konuk etti. Cimrin'in daveti üzerine Alanya’ya gelen Castelli ile Feoktistova bir hafta boyunca hem tatil yaptı, hem de eğlendi. Castelli ve Feoktistova, Cimrin'in isteğini kırmayarak Alanya’nın tanıtımı için her gün sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

'ALANYA'NIN TANITIMI İÇİN KULLANACAĞIZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cimrin, şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta onca koşuşturmanın arasında çok değerli iki misafirimizi ağırladık. İtalyan top model, yapımcı ve tasarımcı Marco Castelli ile yine kendisi gibi uluslararası bir model olan kız arkadaşı Rus asıllı Ekaterina Feoktistova. Marco aynı zamanda Ovvo Optics ve Lavazza gibi birkaç markanın tanıtım elçisi. Davetim üzerine Alanya’ya gelen ve bir hafta tatil yapan Marco ve Ekaterina bir hafta boyunca hem dinlendiler hem de Alanya’nın güzelliklerini yaşadılar. Akdenizli olmamızdan mı bilemiyorum ama kısa sürede kaynaştık ve birlikte epey zaman geçirdik. Ayrıca ikili isteğimizi kırmadı ve Alanya’nın tanıtımı için her gün sosyal medya hesaplarından hikayeler ve resimler paylaştı. Bu iki profesyonel mankeni bulmuşken Tophane, Tersane ve Kleopatra Plajı’nda çekimler yaptık. Bu resimleri düzenli olarak kendi sosyal hesaplarında paylaşmaya devam ediyorlar. Ayrıca bizler de bu fotoğrafları Alanya'nın tanıtımında kullanabileceğiz."

'PAYLAŞIMLARI 10 BİN BEĞENİ ALIYOR'

Her paylaşımlarının en az 10 bin beğeni aldığını ifaden Cimrin, "İlginç olan ise takipçi kitlesinin çoğu Alanya ismini ilk kez duymuş. Bir hafta boyunca tüm bu gelişmeleri ve geri dönüşleri tartıştık ve analiz ettik. Geleceğe dair bazı tespitler yaptık. New York ve Milano arasında mekik dokuyan Marco’nun genç yaşta edindiği onca tecrübeden bana aktardıklarıyla bildiğimi sandığım bazı konulara bakış açım tamamen değişti. Ayrıca Marco ve Ekaterina seviyesindeki yabancı misafirlerin Alanya’da memnun olup olamayacaklarını görmek açısından da önemli bir deneyim oldu" dedi.