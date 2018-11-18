Uluslararası Antalya Gitar Festivalli sona erdi

ANTALYA klasiği haline gelen ve genel sanat yönetmenliğini klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci'nin üstlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin 7'nci yılını, sanat yaşamı başarılarla dolu, ‘Maestro Alirio Diaz' gibi klasik gitarın önemli birçok ödülünün sahibi Javier Garcia Morena konseriyle kapadı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de törenle hizmete açtığı Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca devam eden ve sahnesinde Ahmet Kanneci, Ayşegül Koca, Ceyhun Güneş, Mert Baycan, Flamenko performansıyla Deniz Friese ve Antalya Falemenko Atölyesini ağırlayan festivalin kapanış konseri için Kültür Merkezi'nin 677 seyirci kapasiteli salonu hınca hınç doldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da ilgiyle takip ettiği konser sonunda Javier Garcia Morena uzun süre ayakta alkışlandı.

Başkan Uysal, Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin son 4 yıldır Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği işbirliğiyle gerçekleştiğini söyledi. ‘Kent kültürü' ve ‘kent kimliği' gibi kavramların şehrin bir takım değerlerine, kurumlarına sahip çıkmakla kendini var edebildiğini belirten Başkan Uysal, “Aksi takdirde soyut kalabiliyor. Uluslararası Antalya Gitar Festivali de Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza değer katarak, Antalya'mızın ve Muratpaşa'mızın, kökleri çok eskiye giden, barış, kardeşlik ve dostluk ikliminden beslenerek büyüdü ve bu yaşına geldi. Ama bunda en büyük pay, her yılında salonları hınca hınç dolduran komşularımızın festivallerine sahip çıkmasındadır” diye konuştu.