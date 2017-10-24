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Ulusal basında gündem 'Alanya'

AGC'nin Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni'nin ünlü konukları köşelerine Alanya'yı taşıdılar 

Ulusal basında gündem 'Alanya'

AGC'nin Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni'nin ünlü konukları köşelerine Alanya'yı taşıdılar 

24 Ekim 2017 Salı 16:18
Ulusal basında gündem 'Alanya'
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri'nin ünlü konukları köşelerinde Alanya'yı yazdılar. 
Sabah Yazarı, duayen gazeteci Yavuz Donat gibi, AGC tarafından 'Ulusal Basın' kategorisinde 'Yılın Köşe Yazarı' seçilen Hürriyet Yazarı Deniz Zeyrek de köşesinde Alanya'yı yazdı. İşte Zeyrek'in çok okunan köşe yazısının Alanya ile ilgili bölümü:
TEŞEKKÜRLER AGC  
Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Yılın Gazetecilik Ödülleri' töreni için haftasonu Alanya’daydım. İki gün boyunca yerel medyanın önemini ve gücünü bir kez daha hissetmeme neden olan olaylara tanıklık ettim. Bu gücü, bir de Yeni Alanya Gazetesi’nin 50. yılını kutladığı törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan dinledim. Bu arada, değişik kentlerden gelen gazetecilerden oluşan AGC Ödül Jürisi’ne "Yılın Köşe Yazarı Ödülü"nü şahsıma vermeyi uygun gördükleri için teşekkür ediyorum.

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AGC2016 Medya Başarı Ödülleri TöreniUlusal BasınDeniz Zeyrek
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