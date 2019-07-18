Uludağ'a Akdeniz'de önemli görev: ‘Eğitim Koordinatörü’ olarak mesai yapacak

ALPER KUTAY

YENİ görevi kendisine tebliğ edilen Uludağ, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak. Uludağ’ı ilk tebrik eden isim, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş oldu. Mustafa Toklu, “Nurettin Uludağ'a yeni görevi hayırlı olsun. Rabbim faydalı hizmetler yapmak nasip etsin” dedi. Mehmet Ali Kiriş ise, “Nurettin Uludağ’a, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü tarafından Akdeniz Belediyeler Birliği Eğitim Koordinatörlüğü görevi tevdii edilmiştir. Her işi olduğu gibi bu görevi de layığıyla yapacağınızdan şüphemiz yoktur. Yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin” diye konuştu.