Ulu Önder Alanya'da törenle anıldı

ALPER KUTAY

SAAT 09.00’da Kızılkule önündeki Atatürk Anıtı’nda çelenk töreniyle başlayan kutlama programında, Atatürk’ün Alanya’ya gelişi ile ilgili konuşmayı Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik yaptı. Hacıkura İlkokulu Halkoyunları ekibin gösteri yaptığı programda günün anlam ve önemine ilişkin şiirler de okundu. Anıt'taki törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Atatürk Evi’ni ziyaret edecekler. Etkinlikler saat 10.00’da Atatürk’ün Alanya’ya gelişi ile ilgili kros yarışmasının düzenlenmesi ile son bulacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 09:54