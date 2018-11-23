Ülkücülerden ücretsiz etüt

Alanya Ülkü Ocakları, açacağı etüt merkezi ile üniversiteye hazırlanacak öğrencilere ücretsiz eğitim verecek

Ülkücülerden ücretsiz etüt
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KONUYA ilişkin bilgi veren Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, üniversiteye hazırlık ve okula yardım kursu için çalışmalara başladıklarını söyledi. Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için kayıtların 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğini söyleyen Gündoğdu "Alanya Ülkü Ocakları olarak etüt merkezimiz açılmıştır. Üniversite sınavına hazırlık ve okula yardım kapsamında Türkçe, matematik ve din kültürü ahlak bilgisi dersleri ücretsiz olarak verilecektir. Vatanına, milletine bağlı bütün vatandaşlarımızın evlatlarını bekliyoruz” dedi. 

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