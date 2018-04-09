Ülkücüler Üsküp'te buluştu

Haber: Alper KUTAY

GEZİNİN son gününde Üsküp'te Yunus Emre Enstitüsü’nü ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni ziyaret eden Başkan Yücel, Üsküp'te bulunan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ile de hasret giderdi. Muhtarlarla Matka Ulusal Parkı’nı gezen Başkan Yücel'i burada Üsküp Müdürü Doktor Şemsettin Şeker karşıladı. Şeker Başkan Yücel'e buradaki faaliyetlerini anlattı. Karşılıklı fikir ve görüş alışverişinin ardından Başkan Yücel, Şeker'e Alanya tablosu takdim etti. Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni ziyaret edip Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Abdulmecit Nuredin, Vakıf Başkanı Mefail Recep ve Doktor Mükren Şaban ile de görüşen Başkan Yücel, ipek kozasından hediyeler takdim etti. Üsküp'te bulunan Matsa Ulusal Parkı'nı ziyaret eden mahalle muhtarları burada Matka Kanyonu'nu da gezdi. Kanyonda yürüyüş yapan mahalle muhtarları, tarihi yerleri de gezme fırsatı buldu. Başkan Yücel ile kanyonda hatıra fotoğrafı çektiren mahalle muhtarları, Üsküp'ü ve tarihi mekanlarını çok beğendiklerini belirttiler.

