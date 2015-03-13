Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ülkücüler Hülya Avşar'ın bu sözlerine çok kızacak: "İt ürür..."

'Veda Mektubu Ankara Yazı' filmi yüzünden ülkücülerle polemik yaşayan Avşar, bu kez "İt ürür kervan yürür, rolden vazgeçmem" dedi.

Ülkücüler Hülya Avşar'ın bu sözlerine çok kızacak: "İt ürür..."

'Veda Mektubu Ankara Yazı' filmi yüzünden ülkücülerle polemik yaşayan Avşar, bu kez "İt ürür kervan yürür, rolden vazgeçmem" dedi.

13 Mart 2015 Cuma 11:24
Ülkücüler Hülya Avşar'ın bu sözlerine çok kızacak:
banner404
ASKERİ darbe döneminde idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Veda Mektubu Ankara Yazı' hakkındaki polemiklerle gündemden düşmüyor. MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman, filmde Hülya Avşar'ın Mustafa Pehlivanoğlu'nun annesi rolünde olmasına "O seti başlarına yıkarız, altından kalkamazlar" diye tepki göstermişti.
"İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR"
Avşar'dan da yanıt gecikmedi: "Sana ne lan? Gel, setteyim, bekliyorum." Hızını alamayan Avşar, önceki akşam kuzeniyle yemek yediği Tarabya'daki bir restoran çıkışı, ülkücüleri yine kızdıracak açıklamalar yaptı. Birkaç kişinin söylemesiyle filmde oynamaktan vazgeçmeyeceğini belirten Avşar, "İt ürür kervan yürür, birkaç kişi yüzünden rolden vazgeçmem" diyerek şaşırttı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.03.2015 10:28
Anahtar Kelimeler:
Askeri DarbeDarbe DönemiVeda Mektubu Ankara YazıPolemikIt ürür Kervan YürürülkücülereRolMHPHülya AvşarMustafa PehlivanoğluMHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim