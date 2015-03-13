Ülkücüler Hülya Avşar'ın bu sözlerine çok kızacak:

ASKERİ darbe döneminde idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Veda Mektubu Ankara Yazı' hakkındaki polemiklerle gündemden düşmüyor. MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman, filmde Hülya Avşar'ın Mustafa Pehlivanoğlu'nun annesi rolünde olmasına "O seti başlarına yıkarız, altından kalkamazlar" diye tepki göstermişti.

"İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR"

Avşar'dan da yanıt gecikmedi: "Sana ne lan? Gel, setteyim, bekliyorum." Hızını alamayan Avşar, önceki akşam kuzeniyle yemek yediği Tarabya'daki bir restoran çıkışı, ülkücüleri yine kızdıracak açıklamalar yaptı. Birkaç kişinin söylemesiyle filmde oynamaktan vazgeçmeyeceğini belirten Avşar, "İt ürür kervan yürür, birkaç kişi yüzünden rolden vazgeçmem" diyerek şaşırttı.