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Ülkücüler emektarın en mutlu günü için buluştu

MHP'nin emektar isimlerinden olan parti görevlisi Sait Uysal'ın kızı Emine Uysal, Özkan Şahiner ile nişanlandı

Ülkücüler emektarın en mutlu günü için buluştu

MHP'nin emektar isimlerinden olan parti görevlisi Sait Uysal'ın kızı Emine Uysal, Özkan Şahiner ile nişanlandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:06
Ülkücüler emektarın en mutlu günü için buluştu
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın emektar ismi olan ve bugüne dek 5 ilçe başkanı eskiten parti görevlisi Sait Uysal'ın kızı Emine Uysal ile Özkan Şahiner nişanlandı. MHP'lileri bir araya getiren düğüne Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve çok sayıda ülkücü katıldı. Genç çiftin nişan merasimi Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu'nda yapıldı. Nikah yüzüklerini takan genç çiftin kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, "Cenabı Allah tamamına erdirsin. Uysal ve Şahiner ailelerine hayırlı ve mübarek olsun" mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
MHPSait UysalEmine UysalÖzkan Şahiner
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