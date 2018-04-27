Ülkücüler Avsallar'da buluştu

ALANYA Ülkü Ocakları'nın mahalle toplantıları sürüyor. Ülkücüler dün akşam da Avsallar Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve yönetimi mahalle toplantılarını son hızla sürdürüyor. Alanya'nın doğu ve batısında bulunan tüm gençlerle buluşmak üzere harekete geçen Gündoğdu ve yönetimi bu kapsamda dün akşam Avsallar Mahallesi'ne çıkarma yaptılar. Avsallar Mahallesi'ndeki ülkücü gençlerle buluşan Abil Gündoğdu, yaklaşan 24 Haziran erken genel seçimlerini ve gündeme dair önemli konuları anlattı. Sohbet havasında geçen toplantıda Avsallar Mahalle Başkanlığı görevine Mehmet Demirel atandı. Gündoğdu, Demirel'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarı dileklerinde bulundu.