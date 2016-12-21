Ülkücüler Akif'i anacak

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları, 27 Aralık Salı günü saat 19.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) İstiklal Marşı'nın yazarı ve İstiklal Savaşı şairi Mehmet Akif Ersoy onuruna bir anma etkinliği düzenleyecek. Ücretsiz olan ve tüm vatandaşların davetli olduğu programda Akif'in Türk şiirine ve Kurtuluş Savaşı yıllarına verdiği katkıları anlatılacak. Etkinlik hakkında bilgi veren Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu,"Tüm halkımızı 27 Aralık Salı günü saat 19.00'daki Mehmet Akif Ersoy'u anma gecemize bekliyoruz" dedi.

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