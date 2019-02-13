Ülkücü camianın sevilen ismi hayatını kaybetti!

UZUN süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Ozan Arif tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti. Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Ozan Arif'in ölümü ülkücü camiayı yasa boğdu.Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 11:32