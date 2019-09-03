Ülkü Ocakları'ndan tiyatroya açık davet

TÜRKİYE'NİN birçok yerinde Ülkü Ocakları Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen Vatan Yahut Silistre oyunu, 6 Eylül'de Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyicileri ile buluşacak. Namık Kemal’in yazdığı Vatan Yahut Silistre oyunu ile ilgili konuşan Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, "Türk Medeniyeti geçmişten bugüne ayakta kalmasının yegane sebeplerinden biri sanata verdiği önemdir. Sanatsal anlamda edebi, kültürel birçok çalışmaya imza atan genel merkezimiz, kendi bünyesinde tiyatro ekibi kurarak, gençlerimizi sanatla tanıştırmak, ilgisini arttırmak ve bunu yaparken de millî şuuru geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu vesileyle vatan şairimiz Namık Kemal’in kıymetli piyesi Vatan Yahut Silistre’nin gösterimi de 6 Eylül’de Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Bu kıymetli eseri izlemeye tüm gençlerimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz” dedi.