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Ülkü Ocakları'ndan 'yerli malı' vurgusu

Ülkü Ocakları ve MHP yönetimi, Yerli Malı Haftası'nı kadınların ve ülkücü gençlerin katılımıyla kutladı

Ülkü Ocakları'ndan 'yerli malı' vurgusu

Ülkü Ocakları ve MHP yönetimi, Yerli Malı Haftası'nı kadınların ve ülkücü gençlerin katılımıyla kutladı

19 Aralık 2016 Pazartesi 14:12
Ülkü Ocakları'ndan 'yerli malı' vurgusu
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Hbaer: Alper KUTAY
ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut'un da katıldığı bir etkinlikle, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Resmi adı 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' olan Yerli Malı Haftası nedeniyle Ülkü Ocakları bürosunda düzenlenen programa katılım yüksekti. Ülkü Ocakları üyesi gençlerin yanı sıra MHP Kadın Kolları üyeleri de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, kadınların evde hazırladıkları yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği program hakkında bir değerlendirme yaptı.
'YERLİ TÜKETİM TEŞVİK EDİLMELİ'
Gündoğdu, "1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle biz de bir program düzenledik" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını, bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunmasının, yerli mallar üretilmesinin ve kullanılmasının kararlaştırıldığını söyleyen Gündoğdu, "1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir. Bizler de bu haftanın amacına uygun olarak yerli malı tüketimin bilinçli olarak artması taraftarıyız" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 19.12.2016 14:18
Anahtar Kelimeler:
Ülkü OcaklarıÜlkü Ocaklarından yerli Malı Vurgusu
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