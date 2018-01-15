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Ülkü Ocakları'ndan Alanya'da bir ilk daha

Alanya Ülkü Ocakları, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatilinde Alanya Belediye Düğün Salonu'nda görkemli bir sünnet şöleni düzenlemeye hazırlanıyor

Ülkü Ocakları'ndan Alanya'da bir ilk daha

Alanya Ülkü Ocakları, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatilinde Alanya Belediye Düğün Salonu'nda görkemli bir sünnet şöleni düzenlemeye hazırlanıyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:33
Ülkü Ocakları'ndan Alanya'da bir ilk daha
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları tarafından 30 Ocak Salı günü Alanya Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek sünnet şöleni, Alanya'da bir ilk olacak. Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, vatandaşları sünnet şölenine davet ederken, bu şöleni geleneksel hale getirmek istediklerini de aktardı. Öte yandan, Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ve ekibinin Hacet Meydanı'nda başlattığı İkram Çadırı'nda ücretsiz çay ve çorba etkinliğine katılan Gündoğdu, Uygur ve ekibini tebrik etti.
 

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AlanyaÜlkü OcaklarıAlanya BelediyeDüğün Salonu
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