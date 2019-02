Ülkeye örnek oldu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, açıkladığı AK Parti'nin 31 Mart Manifestosu'ndaki 'Gönül Belediyeciliği' başlıklı 11 madde şehirleri yönetme anlayışının yeni vizyonunda Antalya'nın bir adım önde olduğunu ortaya koydu. Bu maddeler arasında 'kentsel dönüşüm', 'akıllı şehir', 'çevreye saygılı şehirler', 'halkla birlikte yönetim' ve 'sosyal belediyecilik' alanlarında Antalya'da devam eden projeler dikkat çekti. Yeni dönemde özellikle 'yatay şehirleşme', 'değer üreten şehirler' başlıkları ise Antalya'da farklı bir şehirleşmenin önünü açacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Antalya'nın başarısı ödüllü olan bir diğer öncü başlık ise Kentsel Dönüşüm. Kepez-Santral bölgesinde hayata geçirilen 19 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesi yine Gren GOOD DESIGN ve Management Plus gibi uluslararası alanda birçok önemli ödül getirdi. Avrupa Birliği'nden de hibe alan proje, yüzde 99'a varan oranda hak sahipleriyle tam mutabakat sağlanmasıyla da Türkiye'ye örnek gösterildi. Tek tek dönüşüm alan bazlı dönüşüm, sosyal donatı alanlarıyla yeni bir şehir kuruldu. Ön çalışmaları tamamlanan Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi de gelecek dönem merakla beklenen projelerin başında geliyor. Ayrıca Güneş Mahallesi'nde de 100 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm için de düğmeye basıldı. 984 konut ve 45 işyeri ile çağdaş bir kent merkezi kurulacak.

ESTETİK DEĞER VURGUSU

Antalya, otopark, yol ve raylı sistem projelerinde bile düzenlediği referandumlarla, halkın onayıyla işe başlarken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'halkla yönetim' başlığında da önemli bir yol kat etti. Erdoğan'ın "Estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere izin verilmeyecek" sözleriyle duyurduğu 'benzersiz şehir' başlığında da Antalya'nın eli güçlü. Bu konudaki son örnek ise ABD'de yaşayan ve Çin'in ilk 7 yıldızlı oteli de tasarlayan ünlü mimar İlhan Zeybekoğlu'nun çizimini yaptığı Tünektepe oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel bu projeyle ilgili iddiasını, "Dubai'de Burj Al-Arab nasıl ki kartpostalları süslüyorsa bizim Tünektepe'ye yapacağımız proje de böyle olacak" sözleriyle özetlemişti. ÇİFT BAHÇE

Başkan Erdoğan'ın 'gayrimenkul rantı değil geleceğe miras' diye ifade ettiği 'değer üreten şehirler' maddesi için de Antalya 'çifte Millet Bahçesi' ile öncü konumda. Yıkılan Antalya Stadı'nın yerine Millet Bahçesi yapılırken, son sürpriz ise TOKİ'den devralınan Antalya Spor Salonu yanındaki 40 bin metrekarelik alanda ikinci Millet Bahçesi'nin yapılması oldu. Bir diğer geleceğe miras proje ise Boğaçayı. Ayrıca artıma projeleriyle 'çevreye saygı', finans yönetimiyle 'tasarruf ve şeffaflık', Mola Evleri ve Sosyal Kart gibi projeler ise 'sosyal belediyecilik', raylı sistem, 37 katlı kavşak ve 223 kilometre yağmur suyu drenaj hattı ile de 'altyapı ve ulaşım' uygulamaları dikkat çekiyor.

YATAY ŞEHİRCİLİK

Antalya için en kritik başlıklar ise 'yatay şehircilik', 'şehir planları' ve 'altyapı ulaşım' oldu. Başkan Erdoğan'ın "Her şehirde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek yatay şehirleşme modelimizi yaygınlaştıracağız" sözleri Antalyalılar için umut verdi. Özellikle bina ömrünü doldurmuş yapıların yoğun olduğu şehir merkezinde böyle bir dönüşümün kente nefes aldıracak. Yine aynı paralelde olan bir diğer başlık 'şehir planları' da Antalya'nın sorunlarının bir reçetesi gibi. Başkan Erdoğan bu alana verdiği önemi, "İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine geçit vermeyeceğiz" sözleriyle özetledi.

AKILLI ŞEHİRDE ÖNCÜ İL

ANTALYA'NIN Türkiye'de öncü olduğu konu ise 'akıllı şehir' uygulaması. 2015 yılında pilot olarak başlayan Akıllı Şehir Projesi, TÜRKSAT, Telekom ve Vestel işbirliğiyle genişledi. Antalya akıllı aydınlatma, akıllı sulama, 265 erişim noktasında ücretsiz Wi-Fi, görme engelliler için 'sesli adımlar' gibi uygulamalarla Türkiye'ye örnek bir konuma ulaştı. Çağın ötesinde vizyonun son örneği ise akıllı direkler ve bileklikler ile tamamlanan 'Güven Çemberi' projesi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de hayata geçirdiği akıllı şehir uygulamaları nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Her Alanda Entegre Akıllı Şehir Uygulaması' ile ödüllendirildi.