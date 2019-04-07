Ülke genelinde eş zamanlı iki uygulama

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis ve göçmen kaçakçılığına yönelik ülke genelinde 12 bin 760 ekip, 49 bin 914 personelin katılımıyla dün 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Yasa Dışı Bahis' uygulamasının yapıldığı bildirildi. 'Yasa Dışı Bahis' uygulamasında, 97 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, yasa dışı bahis oynatan 153 kişiye adli işlem, 267 kişi hakkında ise yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulamada, 36 kişi gözaltına alınırken, aranan 549 kişi yakalandı. Göçmen Kaçakcılığı uygulamasında; bin 506 noktada, 52 organizatör şahıs tespit edildi. Bin 879 düzensiz göçmen, 902 aranan şahıs yakalandı. 2 bin 872 araca idari işlem uygulanırken 593 araç trafikten men edildi.

Her iki uygulamada; 121 bilgisayar, 42 bin 518 TL para, 27 yazıcı, 1 el bombası, 7 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği, 120 fişek, 107 kök kenevir, 241 gram esrar, 8 gram bonzai, 30 adet metamfetamin, 5 bin 950 paket kaçak sigara, 46 litre kaçak içki, 350 kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, otomobil, 4 tekne-bot, 12 cep telefonu, 4 sigaramatik, 5 oyun makinası, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ele geçirildi. Yasa dışı bahis uygulamasında mühür fekki yaptığı tespit edilen 4 iş yeri tekrar kapatıldı.