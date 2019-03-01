Ülke geneli boşanma hızında Antalya üçüncü sırada

TÜİK 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısının 553 bin 202 olduğunu belirterek, Antalya’da ise 16 bin 131 olduğunu söyledi.

Öncel, Isparta’da 2 bin 679, Burdur’da ise bin 475 kişinin dünya evine girdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’de kaba evlenme hızının en yüksek olduğu ilin binde 8, 55 ile Kilis olduğunu kaydeden Öncel, Antalya’da yüzde 6,73, Isparta’da yüzde 6, 12, Burdur’da ise yüzde 5, 52 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Öncel şöyle devam etti:

“Ülkemizde ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3 yaş olarak gerçekleşti. Antalya’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,5, kadınlar için 25,4 oldu. Isparta’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,5, kadınlar için 24,6 oldu. Burdur’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,2, kadınlar için 23,9 oldu”

Öncel, Türkiye’de yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinlerin ilk sırada yer aldığının altını çizdi.

Yabancı gelinlerin sayısının 2018 yılında 22 bin 743 olarak, toplam gelinlerin yüzde 4,1'ini oluşturduğunu ifade eden Abdi Öncel, “Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 15,7 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13,9 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,9 ile Alman gelinler izledi”

Türkiye’de kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olan ilin, binde 2,79 ile İzmir olduğuna dikkat çeken Öncel, “Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi. Isparta’da kaba boşanma hızı yüzde 1,68

Burdur’da kaba boşanma hızı yüzde 1,58 olarak gerçekleşti. Ülkemizde boşanmaların 2018 yılında yüzde 37,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,4'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Antalya’da boşanmaların yüzde 39,0’ı, Isparta’da yüzde 41,0’ı Burdur’da ise yüzde 35,5’i evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.