Ulaştırma Bakanı 5G teknolojisi için müjdeyi verdi!

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün bir takım ziyaretlerde bulunmak adına Bolu’ya geldi. Bolu Güney Çevre Yolu Şantiye’nde incelemelerde bulunan Cahit Turhan, burada basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu bu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan , önümüzdeki yıl ülkemizde de kullanıma sunulacak olan 5G teknolojisi hakkında müjdeyi verdi. Cahit Turhan açıklamasında, ”Tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şuanda 4.5 G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini İnşallah Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?

Yeni bağlantı hızı ile ilgili bildiğiniz üzere Ocak ayında bir takım somut adımlar atılmıştı. Turkcell ve Ericsson tarafından yapılan test ile beraber ilk canlı 5G araması İstanbul’da gerçekleşmişti. Bunun haricinde 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yapmış olduğu açıklama ile birlikte hayatımızda birçok şeyi değiştirecek olan yeni bağlantı teknolojisi için merakla beklenen tarihi sonunda açıklamıştı. Bakan Turhan yapmış olduğu açıklamada “ Biz 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz.” ifadelerine yer vermişti.