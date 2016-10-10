Ulaşıma Türel modeli 

Haber: Alper KUTAY

GÜNDE 350 bin kişinin toplu ulaşımı kullandığını ifade eden Türel, oluşturulacak sistemde ilk etapta bu sayının 500 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü toplantı salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Türel, gelecek ay meclis üyelerinin parmak izinin alınacağını, meclis üyelerinin parmak izlerini yeni belediye binasındaki meclis toplantılarında kullanacağını söyledi. Türel, “Böylece bir başkasının cihazıyla başkası oy kullanamayacak. Oy kullanma sistemi TBMM gibi olacak" dedi.

'ULAŞIMDA SIKINTILAR VAR'

Başkan Türel, son günlerde Antalya'nın gündeminde yer edinen toplu ulaşım ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplu ulaşım ile ilgili sıkıntıların söz konusu olduğunu ifade eden Türel, vatandaşın Antalya'daki hizmetlerle ilgili en çok şikayetinin toplu ulaşımdan geldiğini söyledi. Ulaşım esnafının, vatandaşın ve belediyenin durumdan memnun olmadığını ifade eden Türel, “Birtakım tedbirler almamız lazımdı. Çalışmaları esnafla birlikte yürüttük. Midibüslerin 9 metre otobüslere dönüştürülmesine yönelik teklifler vardı. Üç esnaf grubu aralarında anlaştı. Ben de bunu sosyal medyada paylaştım. Bir zaman sonra bu arkadaşlardan biri sözünden döndü" diye konuştu.

'HERKES HAK ETTİĞİNİ ALACAK'

Bütün çalışmaları eşitlik ve adalet üzerine yaptıklarını ifade eden Türel, esnafın 9 metrelik otobüs isteğinden kendisinin vazgeçtiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Yanımızda evet, dışarıda hayır diyen esnaf başkanının bundan sonraki söyledikleri yok hükmündedir. Onlarca toplantı yaptık. 9 metrelik araçların esnafın yükünü artıracağına yönelik söylentiler çıktı. 9 metrelik araçların yolcu taşıma kapasiteleri 60 iken, 12 metrelik araçların bu kapasiteleri 120'ye çıkıyor. 9 metrelik araçla 12 metrelik aracın satın alma fiyatı neredeyse aynı. Çok küçük bir fark var. Ancak aralarında yüzde 100'e yakın yolcu taşıma kapasitesi var. Bu kapsamda ulaşım esnafı 9 metrelik araçların yerine 12 metrelik aracın daha ekonomik olduğu bilgisini verdi."

'ESNAFIN GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ'

Aldıkları her kararda esnafın hayrına olması niyetinin katıksız şekilde söz konusu olduğunu dile getiren Türel, “Esnafın zararına olacak bir kararı almayız. Antalya'da bütün esnaf kabul ederse 2 midibüs birleşerek 12 metrelik 1 otobüs olacak. Toplu ulaşımdaki araç sayısı bu birleşimden sonra 505 olacak. Kent trafiğinde toplu ulaşımda 300'e yakın araç eksilecek" dedi. Başkan Menderes Türel, yapmak istedikleri temel şeyin toplu ulaşımdaki araçları tek tipe indirgemek olduğunu söyledi. Bütün araçları tek bir havuzda birleştirerek herkesin eşit pay almasını sağlamak istediklerini anlatan Türel, şöyle devam etti:

'KİMSEYİ SİSTEME ZORLAMIYORUZ'

“Rotasyonla eşit dağılım sağlanacak. Esnaf, otobüslerin yoğun hatlarda, midibüslerin ise yoğunluğun az olduğu hatlarda çalıştırılmasından şikayet ediyordu. Herkes her hatta gidecek ve elde edilen gelirden eşit pay alacak. Uzak alanlara ise 12 metrede birleşmek istemeyen esnafımız ulaşımı sağlayacak. Ancak burada da midibüsler minibüse dönüşecek. Kimse birleştirilmeye zorlanmıyor. Antalya'da toplu ulaşımda kabile şehri görüntüsünü ortadan kaldırmamız lazım. İsteyenler midibüsten minibüslere dönüşebilir. Ama bu araçları kırsal kesimde kullanacağız. Kırsal kesimlere gidenler bu havuza dahil edilmeyecek."

'ÖNCELİK HALKIN MEMNUNİYETİ'

Menderes Türel, yeni verecekleri AU plakaları tahditli dağıtacaklarını söyledi. Bu tahditli plakaların bir değeri olacağını belirten Türel, otobüslerin taşıyacağı AU plakalarının tahdit bedelinin 50 bin lira olacağını kaydetti. Türel, “En büyük önceliğimiz vatandaş memnuniyetidir. Günde 350 bin vatandaş toplu ulaşımı kullanıyor. Bu sisteme geçtiğimizde ilk etaptaki hedefimiz 500 bin vatandaşımızın toplu ulaşımı kullanmasıdır. Ulaşım tek başlı hale geldiğinde kazanan Antalya olacaktır" dedi.

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