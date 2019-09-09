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Ulaşım Zabıtası Alanya'da denetim yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya'da rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

GÜNCEL 09.09.2019, 12:19
Ulaşım Zabıtası Alanya'da denetim yaptı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası ve Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliği ile Alanya'nın çeşitli noktalarında denetimler yapıldı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler, denetim noktalarında durdurularak, çalışma belgeleri, genel evrak, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi.

KURALLARA UYMAYANA YASAL İŞLEM

Ulaşım zabıtası ve polisler tarafından Alanya'nın batı bölgesinde yapılan denetimlerde evrakı eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalık bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarıda bulunuldu. Kurallara uymayan ve istenilen evrakı bulundurmayan 15 araca yasal işlem yapıldı.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #Ulaşım Zabıtası #Alanya #denetim
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