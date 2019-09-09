Ulaşım Zabıtası Alanya'da denetim yaptı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya'da rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.
GÜNCEL 09.09.2019, 12:19
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası ve Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliği ile Alanya'nın çeşitli noktalarında denetimler yapıldı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler, denetim noktalarında durdurularak, çalışma belgeleri, genel evrak, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi.
KURALLARA UYMAYANA YASAL İŞLEM
Ulaşım zabıtası ve polisler tarafından Alanya'nın batı bölgesinde yapılan denetimlerde evrakı eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalık bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarıda bulunuldu. Kurallara uymayan ve istenilen evrakı bulundurmayan 15 araca yasal işlem yapıldı.
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0