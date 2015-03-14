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12 Mart Günlük Burç Yorumu

"Ulaşım sorununu çözün"

Halk otobüslerinden yeterince yararlanamadıklarını söyleyen Tepe Mahallesi sakinleri, sorunun çözülmesini istiyor

"Ulaşım sorununu çözün"

Halk otobüslerinden yeterince yararlanamadıklarını söyleyen Tepe Mahallesi sakinleri, sorunun çözülmesini istiyor

14 Mart 2015 Cumartesi 12:16
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TEPE Mahallesi sakinleri, mahallelerine düzenlenen halk otobüsü sefer sayısının arttırılmasını istedi. Tepe Mahallesi sakinleri mahalle muhtarı Hamza Durna ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’i makamında ziyaret etti. Mahalle sakinleri mahallelerine düzenlenen otobüs sefer sayılarının arttırılmasını ve bazı noktalardan da geçmesini talep etti. Vatandaşları tek tek dinleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Güney, ulaşımla ilgili çalışmaların devam ettiğini vatandaşların da talepleri doğrultusunda Halk Otobüsleri Kooperatifi ile uygun olan yerlere ek seferler konması konusunda görüşeceklerini dile getirdi. Güney "Farklı bölgelerde otobüs sefer sayılarının arttırılması ve ara caddelere otobüs seferleri konması yönünde talepler geliyor. Bunların hepsini ilgili birimlerimiz değerlendiriyor. Uygun olan yerlerin talepleri karşılanacak" dedi. 
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Son Güncelleme: 14.03.2015 11:20
Anahtar Kelimeler:
Halk OtobüsTepe MahallesiSorunHamza DurnaAntalya BüyükşehirAlanya Koordinatörü Hüseyin Güney
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