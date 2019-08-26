Ulaşım sorunları İğneli Fıçı'da: Doğan Bacak ve Kerim Akıllı konuk

Ramazan Özdemir

ALANYA'DA faliyet gösteren otobüs ve servis sayılarına değinen Doğan Bacak, “Alanya'nın ikinci büyük odasıyız. Batı bölgesinde 240 adet otobüs, şehir içi bölgesinde 66 adet büyük otobüs, doğu bölgesinde ise 44 adet otobüs yer alıyor. Köylere ise 85 adet minibüs tarzı araçla taşıma yapılmaktadır. Öğrenci taşımacılığı yapan 700’ü aşkın C plakalı araçlar var. Bin 94 araç günlük faaliyet gösteriyor” dedi.



‘HER BÖLGENİN KENDİNE GÖRE ARACI VAR’

Her bölgenin kendine göre aracı olduğunu belirten Bacak, “Her mahallenin kendine göre bir aracı var. Örneğin Avsallar’da 34 tane, Okurcalar’da 80 tane. Mahalle mahalle olduğundan dolayı kooperatifi kurmak zorunda. Fakat batı bölgesini tek kooperatif yapabilir. Bunu yapmak esnafın kendi iradesinde. ” diye konuştu.



‘ALANYA’DA UZUN HAT UYGUYLANAMAZ’

Uzun hattın Alanya’ya uygulanamayacağını söyleyen Bacak, “Hasan sipahioğlu döneminde Bilkent Üniversitesi'nden araştırmacılar geldi. Yaptıkları incelemeler sonucunda uzun hattın Alanya’da uygulanamayacağı kararı çıktı” dedi.

‘BÜYÜKŞEHİR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI’

2012 yılında 5 tane kooperatifi birleştirdiklerini belirten ile Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, “2014 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağladık. 5 tane kooperatifi 2012 yılında S.S. 197 numaralı Kooperatif adı altında birleştirdik. Mahmutlar Mahallesi sınırından Elikesik Mahallesi Kavşağı’na kadar hatlarımız çalışıyor. Bunun yamı sıra Mahmutlar ve Kargıcak hattının da Elikesik Kavşağı’na kadar gitmesi gerekiyor. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koymalı”şeklinde konuştu.

‘MAHMUTLAR TAMAM SIRA KARGICAK’TA’

Mahmutlar Mahallesi’ndeki ulaşım sorunun çözüldüğünü söyleyen Bacak, “Mahmutlar’da 18 tane büyük otobüs alınarak faliyet yürütülüyor. Mahmutlar kendi otobüsleri ile oradaki büyük sorunu çözdü. Fakat asıl sorun Kargıcakta ki sorun. Kargıcak, 8 tane arabasını yenileyip bir türlü çalışmadı. Ulaşımda eski devir kapandı, yeni devre bakacağız. Eski düzen yok klimasını açmayana görevliler ceza yazsın” dedi.

‘TURİST MERKEZE GELMEZ’

Doğan Bacak batı bölgelerinde yaşanan ayakta yolcu alma olayına dair açıklamalar yaptı. Bacak, “Okurcalar bölgesine 2 tane halk otobüsü tipi araba girdi. Birileri istemedikten sonra hiç kimse zorla bir şey yapamaz. Esnafın çoğu da dönmek istiyor. Ayakta yolcu almanın cezaı olmasına rağmen şoförler almak zorunda. Yoksa batı bölgesindeki turist merkeze gelmez. Dolayısıyla bu bölgelerdeki otobüsleri halk otobüsü tipine çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘D-400’E HIZ DÜZENLEMESİ ŞART’

En büyük problemlerden biri olan D-400 ‘deki hız limitine de değinen Başkan Bacak, “Burada hız limiti kamyon için 50, otomobil için ise 70. Hiç olmazsa kamyon 80 otomobil 100 olsun. İki saatte ülkesinden Antalya’ya gelen turist hız limitlerinden dolayı 4 saatte anca Alanya’ya gelebiliyor. Bu hız limitlerine kesinlikle bir çözüm getirilmeli” diyerek çağrıda bulundu.

‘OTOBÜSLER HER AKŞAM TEMİZLENİYOR’

Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, otobüslerin daima temiz olduğunu söyledi. Akıllı, “Bizim araçlarımızda eğer arabanın kirli olduğunu gördüğümüz anda hattan çektirip temizletiyoruz. Kamera sistemi ile sürekli kontrol altında. Her akşam otobüsler temizlenmeden garaja gelmez” dedi.

Doğan Bacak, yolcuların en çok şikayetçi olduğu konuların başında gelen şoför davranışları ile ilgili de konuşan Bacak, “En büyük şikayeti S.S. 197 numaralı Kooperatif şoförlerinin yaptığı davranışlardan alıyoruz. Şoförleri önce dizayn etmemiz gerekir. Gerekirse eğitimden geçirilmeliler. Şoförlerimizim yolcuya nasıl davranması gerektiğini ve üslübunu bilmesi gerekir. Dolayısıyla mutlaka eğitim şart” diye konuştu.



‘BİR YILDA 1 MİYON 137 BİN 414 ÜCRETSİZ YOLCU’

66 aracın hepsinde GPS sistemi ve kamera sistemi olduğunu söyleyen Akıllı, “Bir yıl içinde 25.08.2018 ‘den 25.08.2019’a kadar 65 yaş 817 bin 766 kişi taşınmış durumda. Genel toplamda 1 milyon 137 bin 414 kişi taşınmış ücretsiz kartı olanlar yani. Ayılık ise 294 bin lira 66 arabanın cebinden her ay gidiyor. 132 tane şoförün hepsi kötü değil, fakat içlerinde çürük çıkabiliyor. Engelli vatandaşların otobüslere binmesi sırasındabazı sıkıntılar yaşanabiliyor” dedi.



İŞTE SERVİS FİYATLARI

Yeni eğitim-öğretim yılı öğrenci servisleri fiyatlarını açıklayan Bacak, “0-3 kilometre arası mesafe 185 TL, 3-6 kilometre arası mesafe 190 TL, 6-10 kilometra arası mesafe 201 TL, 10-15 Kilometre mesafe arası 215 TL oldu. Öğlen yemeği için evini tercih ederse tarifenin yarısını daha ödeyecek. 1 Eylül’den itibaren bütün C plaka sahipleri müracaat edebilirler. Servisçiler okullar açıldığı zaman velilerle sözleşme yapacak. 181 günün parasını net alacaklar. Denetimleri de arttıracağız. Özellikle Psikoteknik ile ilgili denetimler yapacağız” diye konuştu.



‘ULAŞIM KANAYAN YARA HALİNE GELMİŞ’

Canlı yayına telefonla bağlanan Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Erkan Demirci de ulaşımdaki sorunların ortadan kalkması için çalışmaların yapıldığını söyledi. Demirci, “D-400 Karayolu’ndaki hız limiti ilgili çalışma yapılacak. Bu sadece toplu taşımacıların değil, herkesin sorunu. Büyükşehir yetkisine giren hız limiti güvenlik koşullarının alınmasıyla birlikte yürürlüğe sokabiliriz. Ulaşıma bir bütün çerçevede çözüm üretilmesi gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz 5 yıl içerisinde de bazı sorunlar kanayan yara haline gelmiş” dedi.



‘ALANYA’DA KORSAN TAKSİCİLER TÜREDİ’

Yeni dönemde Taksiciler Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Doğan Bacak taksicilerin sorunlarını bildiğini söyledi. “Taksimetre fiyatı Alanya'da 6-6 buçuk liradan açılıyor. Antalya'nın 19 ilçesinden farklı açılışlar var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hepsinin aynı bir tarife üzerinden açılması talimatını verdi. Son zamanlarda Alanya’yı korsan taksiciler sarmış durumda. Bütün bunlara çözüm olabilmek için adaylığımı açıklıyorum. Çünkü ulaşımda master yapmış biriyim. Esnafın bakışından sorunlarını anlayabiliyorum” diye konuştu.