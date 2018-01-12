Ulaşım esnafından Büyükşehir'e kurbanlı teşekkür

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, ulaşım esnafına kilometre üzerinden ödeme yapacak. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, Büyükşehir Belediyesi önünde kurban kesti. Dualar eşliğinde kesilen kurbanın ardından açıklama yapan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, 2011 yılında getirilen aktarma sistemi ile esnafın mağdur olduğunu söyledi. Sisteme alternatif olarak başka şehirlerde inceleme yaptıklarını dile getiren Arslan, incelemeler sonucu kilometre uygulaması üzerinden ücret konusunun gündeme geldiğini söyledi. Arslan, "Kilometre uygulamasını incelememiz neticesinde kentimiz için uygulanabilir bir sistem olduğunu gördük. Esnafımızın yararına olacak, gelirini artıracak ve Antalya halkına hizmet kalitesinde artış sağlanacağı düşüncesiyle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu anlaştık" dedi.

TAŞINACAK YOLCU SAYISINI ARTIRMA HEDEFİ

Antalya halkına kaliteli hizmet vermek adına kilometre üzerinden ödeme uygulamasının hem taşınan hem taşıyan için güzel bir dönem olacağını kaydeden Arslan, "Antalya halkımız için otobüslerimize daha sık seferler koyacak, Antalya'da toplu taşımayı daha çok tercih edilir hale getireceğiz. Toplu taşımayı kullanan halkımızı memnun ederek mevcut yolcu potansiyelimizi 300 bin yolcu sayısından 500 bin yolcu sayısına çıkartarak, Antalya trafiğini de bir nebze rahatlatmış olacağız" diye konuştu.

'YENİ SİSTEM HALKA ZAM OLARAK YANSIMAYACAK'

Alınan kararın hızlı bir şekilde meclise taşınmasından dolayı kurbanı kestiklerini anlatan Yasin Arslan, yeni uygulamanın 1 Şubat'ta başlamasını öngördüklerini aktardı. Yeni sistemin halka kesinlikle zam olarak yansımayacağını dile getiren Arslan, "Zam konusu esnaf olarak bizden çıktı. Zam yapacaksa artık Büyükşehir Belediyesi yapacak. Akaryakıta gelen zamma göre kilometre üzerinden fiyatlarımız değişecek" dedi.

TÜREL DÜN AÇIKLADI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dün Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile AESOB'ta bir araya geldi ve yeni sistemi anlattı. Başkan Türel buradaki konuşmasında, "Bir aracın ayda ortalama 7 bin 460 km yaptığını tespit ettik. Biz bunu 7 bin 500 sabit yapalım dedik. Üstüne çıkarsanız ekstra fiyatı ödenecek. 8 bin kilometre sabit olmak üzere kilometre başına 4 liraya mutabakat sağladık" dedi.

