Ukraynalı mafya babasının cenazesi Alanya'ya defnedildi! Tüm ayrıntılarıyla Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Ukraynalı mafya babasının cenazesi Alanya'ya defnedildi: O detay dikkat çekti! Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın korkuttu!, Alanya İskelesi'nde hareketli dakikalar! Gemi su almaya başlayınca...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
Ukraynalı mafya babası Alanya'da defnedildi! Cebinden sadece 5 TL çıktı
Alanya İskelesi'nde korku dolu anlar yaşandı! İçinde yolcuların olduğ gemi su almaya başladı
Alanya'da çalılık alanda ıkan yangın korkuttu
Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 16 arttı
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN DİM TV ALANYA ANA HABERİ KAÇIRMAYIN!
dimtv.tv'den İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FACEBOOK'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İNSTAGRAM'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.