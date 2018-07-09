Ukraynalı genç çifte Antalya'da büyük şok!

UKRAYNA'NIN Odessa kentinden motosikletle yola çıkan Diana ve Igor çifti, kamp yapmak ve gezmek için kendilerine rota belirledi. Motosikletlerine çadır, uyku tulumu ve birkaç hayati malzeme yükleyen ikili, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’a geldi. Türkiye’ye giriş yapıp, güneye inmeyi planlayan çift, sınır kapısından geçerek, İstanbul başta olmak üzere birkaç ili gezdikten sonra Antalya’ya geldi.

KAZA GEÇİRDİLER

Çift, kente girişte, Igor yönetimindeki motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu kaza geçirdi. Çift, kazayı görenlerin yardımıyla en yakın hastaneye götürülerek, tedavi ettirildi. Tedavinin ardından yola çıkmaya hazırlanan çift, hasar alan motosikletlerini tamir ettirdi. Kaza nedeniyle belirledikleri bütçenin dışına çıkan çift, yola devam edemedi. Kent merkezinde tarihi Kalekapısı’na kadar gelen ikili burada sabahladı.

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100 DOLARA İHTİYAÇLARI VAR

Gezileri sırasında hediyelik eşya satan yerlerden aldıkları bileklik ile anahtarlıkları satarak, bütçelerini tamamlamayı düşünen Igor ve Diana’ya, çevrede müzik yapan ve Rusça bilen birkaç kişi de yardımcı oldu. Çift, karton kağıtlara, ’Merhaba arkadaşlar biz motosikletli gezginiz. Benzin için paraya ihtiyacımız var. Bizden hediyelik alın ne verirseniz teşekkürler’ yazdı. Bileklik ve anahtarlıkları da motosiklet üzerine asan ikili, ihtiyaçları olan 100 doları tamamladıkları takdirde Alanya ve Nevşehir’i gezip Gürcistan’a ardından da Kırım üzerinden ülkelerine döneceklerini söyledi.

’TÜRKLERİN YARDIMSEVERLİĞİ KAZANIN ŞOKUNU UNUTTURDU’

Kaza geçirdikleri anda büyük şok yaşadıklarını ve her şeyin planları dışında geliştiğini anlatan Igor, "Kaza geçirince çevredeki insanlar gelip, bize yardım etti. Hemen bizi yerden kaldırdılar. Dilimizi bilen birilerini buldular. Böyle davranmaları, kazanın verdiği korkuyu unutturdu" dedi. Kaza anında yardım eden herkese teşekkür ettiğini de dile getiren Igor, unutmayacağı anılarla güzel yolculuk geçirdiklerini söyledi.