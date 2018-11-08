Ukrayna ile Türkiye arasındaki özel maç Antalya'da oynanacak

 Ukrayna ile Türkiye arasındaki özel maç Antalya'da oynanacak. 

Ukrayna ile Türkiye arasındaki özel maç Antalya'da oynanacak
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındığını açıkladı. 
Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi. 
Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında ise İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 

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