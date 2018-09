Uğur Okulları'ndan Antalya'ya yeni bir kampüs

ANTALYA'DA eğitime yatırım yapmaya devam eden Uğur Okulları'nın Çallı'daki kampüsü törenle hizmete girdi. Kampüs bahçesindeki törene Antalya Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan, Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, yaptığı nakillerle tanınan ünlü cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, okulun yöneticileri, öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin verdiği konserin ardından halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDA

Törende konuşan Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, fiziki şartları çok iyi olan bir kampüsü hizmete açtıklarını söyledi. Uğur Okulları'nın temelinin 1968 yılına dayandığını belirten Yücel, o günden bu yana Uğur'dan hiç ayrılmadığını aktardı. Avrupa'nın en büyük eğitim grubu olduklarını belirten Yücel, “Eğitimsiz toplumların kalkınamayacağı aşikar. Ülke olarak zenginleşmenin yolu kaliteli eğitimden geçiyor. Eğitimi her çocuğa götürmek zorundayız. Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Bu amaçla Türkiye'nin her noktasında yer alıyoruz" dedi.

'MODEL SINAVLAR YAPIYORUZ'

Ülkenin eğitiminde yenilikçi birçok uygulamayı getirdiklerini belirten Yücel, anaokulundan itibaren kodlamayı ve çift dilliliği öğrettiklerini söyledi. Eğitime Türkiye'nin devlet ve vatandaş olarak çok para harcadığını dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

“Dünyada sınava hazırlık konusunda bir üst okula girme açısından dünyanın en iyi eğitim kurumlarından birisiyiz. Öğrenci konuyu yaptığınız sınavlarla kavrayamıyorsa bu doğru değil demektir. Üretim için eğitim olmalı. Eğer öğrenci yaptığı derslerin ne işe yaradığını öğrenebiliyorsa doğru eğitim odur. Ben sınavı kazanabilir miyim diye düşünmeyin. Türkiye'de sınavların içeriğinin ne olmasına yönelik model sınavlar yapıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'na öneri de bulunuyoruz. Çocuklarımız hem kendi kültürel değerlerine sahip olacak, hem de evrensel dünyaya açık olacak. Estetikten yoksun bir öğrenci yetiştirmek istemiyoruz. Sanat eğitimin mutlaka bir yerinde olmalı. Topraktan öğrenciyi ayırmayacağız."

69 DERSLİKLİ

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da Türkiye genelinde 52 kampüs ve 137 okulla, 44 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Türkiye genelinde 75 bin öğrencileri olduğunu belirten Kulaberoğlu, geçen yıla göre yüzde 20 büyüme sağladıklarını kaydetti. Kulaberoğlu, “Çallı kampüsümüz 1640 öğrenci kapasiteli. Okul öncesinden lise sona kadar eğitim olacak. Farklı alanlardaki laboratuvarlarımızın yanı sıra 69 dersliğimiz bulunuyor" dedi.

ÜNLÜ CERRAH LABORATUVARLARA DİKKATİ ÇEKTİ

Yaptığı nakillerle dünyaca bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan, eğitimin zamanında verilmediğinde toplumda büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, bu kampüsteki laboratuvarların çok önemli olduğunu dile getirerek, bahsedilen laboratuvarların birçoğunu üniversitelerde göremediklerini anlattı. Prof. Dr. Ömer Özkan, “Çocuklarımıza hedeflerinin olması gerektiğini anlatmalıyız. Birilerinden farkınız olmasını istiyorsanız mutlaka hedefinizin olması gerekiyor" diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından okul resmi olarak hizmete açıldı.