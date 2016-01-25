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Uğur Mumcu Alanya'da unutulmadı

Uğur Mumcu ve Devrim Şehitleri'ni Anma Günü etkinliği tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da kutlandı

Uğur Mumcu Alanya'da unutulmadı

Uğur Mumcu ve Devrim Şehitleri'ni Anma Günü etkinliği tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da kutlandı

25 Ocak 2016 Pazartesi 00:43
Uğur Mumcu Alanya'da unutulmadı
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Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen törende, aralarında merhum gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun da bulunduğu ve uğradıkları suikastlar  sonucu hayatlarını kaybeden aydınlar anıldı. CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ve partililerin katıldığı Uğur Mumcu ve Devrim Şehitlerini Anma Günü, CHP İlçe Teşkilatı bürosunda gerçekleştirildi. CHP'den yapılan açıklamada, "Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri bugün tüm yurtta anılıyor. Çünkü demokrasi şehitleri, bu halkı düşünen, ülkesinin sorunlarını kendilerine dert edinen, karanlık güçlerle kalemi, beyni ile mücadele eden demokrasi, bilim insanları, birer katıksız yurtseverlerdi. Uğur Mumcu, yaşadığı dönemi değil, geleceği gören, bunları halkı ile paylaşan yiğit bir Türk evladıydı" denildi.
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
CHP Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz ise yaptığı açıklamada, "Onu ve onun gibileri, Gaffar Okan'ları, Bahriye Üçok'ları, Muammer Aksoy'ları öldürünce, bu toplumu susturacaklarını zannettiler. Susmayacağız. Susan değil haykıran, araştıran, okuyan, direnen olacağız. Aydınlığa çıkıncaya kadar susmayacağız. Uğur Mumcu'ların adını yaşatacağız. Uğur Mumcu'yu unutmadık, unutmayacağız. Gazeteci yazar Uğur mumcu başta olmak üzere tüm devrim şehitlerimiz için anma töreni düzenledik. Şehitlerimizi hiç bir zaman unutmayacağız. Bir dönem 'Tam Bağımsız Türkiye' için durmaksızın çalışan aydınlarımız, akademisyenlerimiz vardı. Hiçbir şeyden çekinmeden, ülkenin gerçek sorunlarını incelerlerdi. Bugün de ne iş yaparsak yapalım, vatan ve halk için görevimiz olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Bize büyük kalkınma için elbirliği yapmayı, katledilen aydınlarımız göstermiştir" dedi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:59
Anahtar Kelimeler:
Uğur MumcuDevrim şehitleriAlanyaAli Takavüt
Yorumlar
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İlhan Arsel'i de unutmayalım... 2016-01-25 10:56:30

uğur mumcu'nun bütün eserlerinin yanısıra, ilhan arsel'in arap milliyetçiliği ve türkler kitabını da mutlaka okumalı...islam adı altında arap milliyetçiliği'ne nasıl hizmet edildiğini anlatır...

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kerim 2016-01-25 11:11:53

kendin çal kendin oyna.Alanlara çıkıp halka önderlik yapsanız daha iyi olmaz mıydı.

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