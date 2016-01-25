Uğur Mumcu Alanya'da unutulmadı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen törende, aralarında merhum gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun da bulunduğu ve uğradıkları suikastlar sonucu hayatlarını kaybeden aydınlar anıldı. CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ve partililerin katıldığı Uğur Mumcu ve Devrim Şehitlerini Anma Günü, CHP İlçe Teşkilatı bürosunda gerçekleştirildi. CHP'den yapılan açıklamada, "Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri bugün tüm yurtta anılıyor. Çünkü demokrasi şehitleri, bu halkı düşünen, ülkesinin sorunlarını kendilerine dert edinen, karanlık güçlerle kalemi, beyni ile mücadele eden demokrasi, bilim insanları, birer katıksız yurtseverlerdi. Uğur Mumcu, yaşadığı dönemi değil, geleceği gören, bunları halkı ile paylaşan yiğit bir Türk evladıydı" denildi.

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