Uğur Kepez’de siyaset yapacak

Alanya Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ercan Uğur, Kepez'de mazbatasını aldı

Uğur Kepez’de siyaset yapacak
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Alanya'daki önemli simalarından, Alanya Ülkü Ocakları eski Başkanı ve MHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ercan Uğur, Antalya'nın Kepez ilçesinde 2. sıra meclis üyesi adayı olmuştu. Hakan Tütüncü’nün listesinde bulunan Uğur mazbatasını alarak görevine başladı. Genç siyasetçi, Alanya ve Gazipaşa halkı tarafından oldukça yakından tanınan ve sevilen bir isim. Alanya ve Gazipaşa’dan da birçok isim Uğur’u kutlayarak yeni görevinde başlarılar dilediler.
 

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