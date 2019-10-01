Uğur Dündar’dan Alanyalı Şebnem’e destek
Lösemiyle mücadelesinde ilik arayışında olan Şebnem için Tüm Türkiye’de mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Duayen gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şebnem Köseoğlu için Kızılay’a gidip kan vereceğini duyurdu.
GÜNCEL 30.09.2019, 13:47 01.10.2019, 01:04
ÖTE yandan ünlü gazeteci Uğur Dündar, lösemiyle ikinci kez mücadele eden Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Şebnem Köseoğlu ve diğer Şebnemler için kök hücre bağışı çağrısı yaptı. Sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yapan Uğur Dündar "Lösemiyle ikinci kez savaşan Şebnem Köseoğlu'na yardım etmek amacıyla en yakın Kızılay'a gideceğim, üç tüp kan vererek kök hücre bağışçısı olacağım. Siz de Şebnem ve benzerleri için lütfen en yakın Kızılay'a gidin, üç tüp kan vererek kök hücre bağışçısı olun" dedi.
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