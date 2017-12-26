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Uğruna fuhuş bile yaptırdı! Eşi, Gamze'yi eksik para yüzünden öldürmüş

Adana'da 18 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin, kocasının borçlarını ödemek için kadınlara fuhuş yaptırdığı ve eşine eksik para verdiği için öldürüldüğü ortaya çıktı

Uğruna fuhuş bile yaptırdı! Eşi, Gamze'yi eksik para yüzünden öldürmüş

Adana'da 18 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin, kocasının borçlarını ödemek için kadınlara fuhuş yaptırdığı ve eşine eksik para verdiği için öldürüldüğü ortaya çıktı

26 Aralık 2017 Salı 14:21
Uğruna fuhuş bile yaptırdı! Eşi, Gamze'yi eksik para yüzünden öldürmüş
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ADANA'DA 28 yaşındaki Gamze İlhan'ın, para için öldürüldüğü ortaya çıktı.

BOŞANIP AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Olay, 23 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi. 1 erkek çocuğu olan Gamze İlhan, 6 yıl önce eşinden boşanarak Soner Uçku ile evlendi. Uçku'nun borçları için çift anlaşmalı alarak boşanarak aynı evde yaşamaya başladı.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN GENELEV KİRALADI, KADINLARA FUHUŞ YAPTIRDI

Genç kadın, bunun üzerine eşinin borçlarını ödemek için, genelevde ev kiralayıp kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı.

EKSİK PARA VERİNCE KAVGA ÇIKTI

Eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son haftalarda Uçku'na eksik para vermeye başladı. Bunun üzerine, çift arasında evde kavga çıktı.

18 YERİNDEN BIÇAKLADI

Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla İlhan'ı 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede öldü.

GENÇ KADININ BABASI ŞİKAYETÇİ

Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emniyette ifade veren genç kadının babası 63 yaşındaki Tevfik İlhan, şöyle dedi:

Kızım bize tekstil fabrikasında çalıştığını söyledi. Eşi ile aralarında sorunları vardı. Soner'in borçları yüzünden 1 yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku'dan şikayetçiyim. Yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum.

Polis, firari katil zanlısını yakalamaya çalışıyor.

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