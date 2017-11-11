Ucuz etin mimarı namazı kılıp işe koyuluyor, 01.00'den önce bırakmıyor

AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, kabine revizyonu sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine geldikten sonra Bakanlıkta rutinler değişti. Fakıbaba her sabah 06.30'da bakanlıkta mesaiye başlıyor, gece mesaisi ise 01.00'den önce bitmiyor.

UCUZ ETLE VATANDAŞIN GÖNLÜNE TAHT KURDU

Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlerde kıymanın 29 liradan, kuşbaşı etin 31 liradan satışa sunulmasıyla vatandaşın gönlüne taht kuran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın çalışkanlığı bu ara Ankara'da en çok konuşulan konulardan. Milliyet Gazetesinden Abdullah Karakuş, Bakan'ın bir gününü yazdı.

GÜNDE EN FAZLA 4 SAAT UYUYOR

Ucuz et satışı için gece gündüz mesai harcayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yıllardır günde en fazla 4 saat uyuyor.

06.30'DA MESAİ BAŞINDA

Sabah çalışmalara 06.00'da başlayan Fakıbaba Ankara'da olduğu sürece bakanlığa her sabah 06.30'da gidiyor.

Bakanın her gün bu saatte gelmesi de eski bakanlık çalışanlarını ilk günlerde şaşırttı.

Fakıbaba'nın gece mesaisinin ise 01.00'den önce bitmediği dile getirildi.

YURT GEZİLERİNDE DE AYNI

Fakıbaba'nın çalışma temposu yurt gezilerinde de aynı. Geçtiğimiz günlerdeki Kahramanmaraş programı da sabah 06.00'da başladı. Fakıbaba sabah 07.00'de canlı hayvan borsasının açılışını yaptı.

SABAH NAMAZINDAN SONRA BAŞLIYOR

Fakıbaba birçok ilde de sabah namazının ardından hemen temaslarına ve programlarına başlıyor.