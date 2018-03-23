Uçurumun kenarındaki okul binasında yıkım çalışmaları başladı

ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki okul binasında yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım çalışmaları başladı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı, çalışmalar devam ediyor. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.
ÖĞRENCİLER DİĞER BİNALARA YERLEŞTİRİLDİ
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.
BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI
Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor.
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