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Üçüncü kez deniyor! Tatlıses, resmen aday adayı

İzmir'den AK Parti'den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı'na yapıldı. Danışmanı Şule Çınlama tarafından yapılan başvuruyu, Kemal Erim teslim aldı

Üçüncü kez deniyor! Tatlıses, resmen aday adayı

İzmir'den AK Parti'den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı'na yapıldı. Danışmanı Şule Çınlama tarafından yapılan başvuruyu, Kemal Erim teslim aldı

27 Nisan 2018 Cuma 17:08
Üçüncü kez deniyor! Tatlıses, resmen aday adayı
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GEÇTİĞİMİZ yıl İzmir'e yerleşen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.
BAŞVURUSUNU ASİSTANI YAPTI
Daha önce AK Parti'den üç defa milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu defa memleketi Şanlırfa'yı değil, ikamet ettiği İzmir'i tercih etti. Dördüncü kez şansını deneyecek olan Tatlıses'in asistanı Şule Çınlama, bugün saat 16.00 sıralarında AK Parti İzmir İl Başkanlığına gitti.
"BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK"
Burada, görevlilere başvuru evraklarını teslim eden Çınlama, "İbrahim Bey'in başvurusunu yaptım. Hayırlı olur inşallah. Zaten birkaç gün içerisinde kendisi bir basın toplantısı düzenleyecek" dedi.
UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl İzmir'e taşınarak Üçyol semtinde restoran açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirAK Partiİbrahim Tatlıses
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