Üçüncü Antartika seferi 25 Ocak’ta başlıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinesinde gerçekleşecek Antarktik Bilim Seferi için çalışmalar hızlandı. Kıtaya gidecek bilim insanlarına Antalya’da bulunan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında temel ilk yardım, yangınla mücadele, gemide yaşam ve süratli bot kullanma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antarktika’ya bilim seferi yapacak grubun eğitim çalışmalarını yakından takip etti. Bakan Varank, eğitim sırasında Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonla görüşerek sefer ve söz konusu eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla hayata geçirilen Antarktika’ya Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Varank, "Hava şartları müsaade ederse 25 Ocak 2019’da üçüncü seferimizi yapacağız. Bu sefere 11 Türk bilim insanı ve 4 yabancı araştırmacı katılacak. Buraya gidecek heyetimiz orada ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun yanında 8 Türk bilim insanı bölgede bulunan diğer yabancı araştırma üslerinde ve bölgedeki araştırma gemilerinde bilimsel faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz burada gözlemci statüsündeyiz, konumumuzu danışman ülke yapabilmemiz için birtakım şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Üçüncü seferimiz de bu şartlardan birisi. İnşallah bu şartları yerine getirdikten sonra Antarktika’da danışman ülke konumuna geçeceğiz ve oradaki kalıcı üssümüzü kuracağız" dedi.

"İdeal bir Türkiye programı oluşturduk"

Eğitimler hakkında bilgi veren Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ise, her ülkenin Antarktika araştırmacıları için farklı eğitimler verdiğine işaret ederek, "Kore bu eğitimi 2 haftada veriyor ya da bazı diğer ülkeler 1 günde veriyor. Bu eğitimin uluslararası camiada ve bilim programları tarafından uygulanabilirliğini araştırarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi olarak ideal bir Türkiye programı oluşturduk" diye konuştu.

Özsoy, Antarktika’ya ulaşımda yolculuğun yüzde 80’inin denizde geçtiğini belirterek, "Gemide yaşam, hızlı bot kullanma, gemide örf ve adetler, gemi içerisindeki hiyerarşi, teknik terimler, acil durumlarda hangi kıyafetlerin giyileceği gibi farklı hususları kapsayan bir eğitim oldu” dedi.