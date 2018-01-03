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Üçü de üniversite öğrencisiydi... Acı haber geldi

ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Araçtaki bir genç kız çevredekiler tarafından kurtarıldı, sürücü Hasan Türkmen ile Fatma Uruç yaşamlarını yitirdi

Üçü de üniversite öğrencisiydi... Acı haber geldi

ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Araçtaki bir genç kız çevredekiler tarafından kurtarıldı, sürücü Hasan Türkmen ile Fatma Uruç yaşamlarını yitirdi

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:06
Üçü de üniversite öğrencisiydi... Acı haber geldi
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OLAY, dün saat 16.45 sıralarında Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Türkmen yönetimindeki 63 YS 755 plakalı otomobil, Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına uçtu. Çevredekiler kazayı görünce araçtakilerin yardımına koştu ve otomobildeki bir genç kız sudan çıkardı. Kurtarılan genç kız, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri ile su altı polisleri sevk edildi. Suya giren dalgıç polislerin yarım saatlik çalışması sonucu otomobilden sürücü Hasan Türkmen ile adı öğrenilemeyen bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.

Çevre toplanan çok sayıda kişi çalışmaları izledi. Kurtarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de bulunabileceği ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. Sudan çıkarılan 2 ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜÇÜ DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Şanlıurfa’da kanala düşen otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin Harran Üniversitesi öğrencileri Hasan Türkmen (24) ile Fatma Uruç (22) olduğu saptandı. Sağ kurtarılan kişinin ise yine aynı üniversitede öğrenim gören Melek Ural (19) olduğu belirlendi. Hasan Türkmen ile Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Coğrafya Bölümü öğrencileri Fatma Uruç ve Melek Ural'ın kent merkezine giderken kazanın meydana geldiği bildirildi. Bu sırada tarlada çalışan vatandaşlardan birinin kazayı fark edip suya atlayarak Melek Ural’ı kurtardığı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Melek Ural’ın ifadesinde otomobilde 3 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine, otomobil çekiciyle kanaldan çıkarılarak çalışmalar sonlandırıldı.

Hasan Türkmen ile Fatma Uruç'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki arkadaşın ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.

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Üniversite öğrencisiAcı Haber
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