UCİM Antalya temsilciliği açıldı

İZMİR'DE görev yaptığı okulda 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismarı ortaya çıkaran öğretmen Saadet Özkan tarafından Mersin merkezli açılan UCİM'in Antalya temsilciliği Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde açıldı. Açılışa, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkanı Yardımcısı Yücel Ceylan ve çok sayıda UCİM gönüllüsü katıldı.

Törende konuşan UCİM Başkanı Saadet Özkan, Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle ilk temsilciliklerini Antalya'da açtıklarını söyledi. 81 ilde faaliyet gösterdiklerini, 30 ilde ise şubeleri bulunduğunu aktaran Saadet Özkan, çocukları ve aileleri cinsel istismara karşı bilinçlendirmek, cinsel istismara uğrayan çocuklara destek olmak ve cinsel istismarın önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

'SUSMAYIN, KONUŞUN'

UCİM'in açılma süreci hakkında da bilgi veren Özkan, “İzmir'de 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen, o köyde 22 sene görev yapmıştı. Bu 6 kız büyük bir kahramanlık göstererek 4 sene boyunca hukuksal mücadeleyi benimle birlikte verdi. Ülkemizde cinsel istismara uğrayan çocuklar bu yaşadıklarını ömür boyu unutmuyor. Çocukların çığlığını duymayan onları görmezden gelen kim varsa biz onlara 'Susmayın, konuşun' diyoruz. Bu fikirle derneğin temelleri atıldı" dedi.

Ülke genelinde eğitimler ve çalışmalar yaparak, sokak sokak dolaşarak annelere babalara derneği anlattıklarını vurgulayan Özkan, çocuklara cinsel istismar konusunda bilgilendirme, psikolojik destek, hukuki yardım, rehabilitasyon ve her türlü yardımı yaptıklarını söyledi. UCİM üyelerinin her türlü meslek grubundan yaklaşık 20 bin gönüllü üyeyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Saadet Özkan, “Antalya mahkemelerine sesleniyoruz; çocukların üstün yararı ilkesini görün, annelerin mesleğine, özel hayatına bakmadan o çocukların hayatını düşünün. O çocuklara bakarken evdeki çocuklarınızı düşünün. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve ihtisaslaşacağız. Çocuklar için aydınlık yarınlar oluşturacağız“ dedi.

'ALLAH BÜTÜN ERKEKLERE ANNE YÜREĞİ VERSİN'

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da 20 bin civarında üyenin yüzde 10'luk kısmını erkeklerden oluştuğunu söyledi. Yücel Ceylan, "Buradan tüm erkeklere sesleniyorum 'Allah bütün erkeklere anne yüreği versin" dedi.

'İNŞALLAH BU PROJE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUR'

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise UCİM ile protokol imzalayarak temsilciliğin açılmasında öncü olduklarını vurguladı. Son zamanlarda Türkiye'de kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ve istismarın arttığını kaydeden Başkan Böcek, "O bakımdan UCİM'in yönetimiyle görüşme yaptık. Sosyal proje anlamında belediye olarak ilklere imza atıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar mutlu olurlarsa ailesi mutlu olur, biz de mutlu oluruz. İnşallah bu proje tüm Türkiye'ye örnek olur" dedi.

Açılışın ardından UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e plaket takdim etti.