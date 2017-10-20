Uçakta cam kenarına oturmak tarih oluyor!

DÜNYANIN ilk süpersonik uçağı deneme uçuşunu gerçekleştirdi. 9 saat süren Londra ile New York arası yolculuk 3 saate indi. Bu gerçekten müthiş bir süre!

Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin insansız prototip modeli olan s-512 modelinin ilk test uçuşu yapıldı. Test uçuşu geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleştirildi. AS2'nin ulaşabileceği maksimum hız 1.593 km/saati buluyor! Bu uçağın kullanıma girmesiyle kıtalar arası seyahat süresi de yarı yarıya düşecek!

Örneğin ortalama 9 saat süren New York, Londra uçuşu bu uçakla 3 saate yapılabilecek. Airbus ve Aerion ortak yapımı olan uçak NASA ve DARPA imzalı teknolojileri kullanıyor..22 yolcuya ev sahipliği yapan AS2, herkesin binebileceği bir uçak değil. Haliyle daha çok zenginlere hitap ediyor. Airbus ve Aerion ortak yapımı olan uçak NASA ve DARPA imzalı teknolojileri kullanıyor.Uçaklarda pencere kenarına oturma tartışması da bitiyor.

Zira artık pencere kenarına geçmenize gerek kalmaksızın etrafınız olduğu gibi dışarıyı yansıtacak. Böylece nerede oturursanız oturun dışarıyı rahatlıkla seyredebileceksiniz.Pencereler olmayacak; hatta duvarlar da kaldırılıyor ve onun yerine de ekran geliyor! Planlandığı gibi giderse uçuşlar 2023 yılında başlayacak.