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Uçak rötar yaptı, manevi tazminat kazandı

Uçağı bir saat 3 dakika rötar yapan iş adamı, iş görüşmesini gerçekleştirememesi sebebiyle havayolu şirketinden şikayetçi oldu. Mahkeme, yaptığı ücretlerin iadesinin yanı sıra 500 liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar Yargıtay tarafından onandı

Uçak rötar yaptı, manevi tazminat kazandı

Uçağı bir saat 3 dakika rötar yapan iş adamı, iş görüşmesini gerçekleştirememesi sebebiyle havayolu şirketinden şikayetçi oldu. Mahkeme, yaptığı ücretlerin iadesinin yanı sıra 500 liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar Yargıtay tarafından onandı

17 Mart 2018 Cumartesi 19:29
Uçak rötar yaptı, manevi tazminat kazandı
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İŞ adamı, bir havayolu şirketinden İstanbul aktarmalı yurt dışına bilet aldı. Antalya’dan vaktinde hareket eden iş adamı, İstanbul’dan kalkan uçağın bir saat 3 dakika rötar yapması sebebiyle büyük şok yaşadı. Planlanan iş görüşmesini kaçıran yolcu, mağduriyetinin giderilmesi için hava yolu şirketiyle iletişime geçti. Zararı karşılanmadığını iddia eden yolcu Manavgat 4. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Uçuşunun 1 saat 3 dakika gecikmesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten yolcu, 6 bin 306 liralık otel ve ulaşım masrafının iadesiyle bin lira manevi tazminat talep etti. 

"DÜNYANIN HİÇBİR HAVAYOLUNUN TAŞIMA ŞARTLARINDA YOKTUR" 

Mahkemede savunma yapan havayolu şirketi avukatı ise ilginç ifadeler kullandı. Dünya üzerinde hiçbir hava yolu şirketinin vaktinde kalkmayı taahhüt etmediğini söyleyen avukat, "Uluslararası genel havayolu kurallarına bağlı kalmak kaydı ile her havayolu şirketi kendi uçuş hareketinin güvenle icrası için kurallar koymaya yetkilidir. Her ne pahasına ve hangi şartlarda olursa olsun tarifeye uyulacağı şeklinde bir yükümlülük dünyanın hiçbir havayolunun taşıma şartlarında yoktur. Yolcunun bilet almakla şartlarını kabul ettiği taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı müvekkilinin uçuş saati konusunda bir garanti vermediği bu şartların bilet almakla yolcu tarafından kabul edildiği ortadadır. Davacı, uçuşta gecikmenin olabileceğini ve gecikmeme konusunda bir garanti verilmediğini bilmektedir. Davacıya yapılan herhangi bir hukuk dışı uygulamanın söz konusu olmadığı, uçuşun gecikmesinden kaynaklı olduğu ima edilen iş görüşmesi zararına ilişkin talebinin de hukuka aykırı olduğu ortadadır. Davacının manevi tazminat talebi yerinde değildir" dedi. 

Tarafları dinleyen mahkeme, davacının 175 dolar bilet ücreti, otel konaklama bedeli ve taksi ücretinin iadesine hükmetti. Mahkeme, davalının kusur durumu, uğranılan mağduriyet nazara alınarak 500 lira manevi tazminata da karar verdi. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı onadı.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:17
Anahtar Kelimeler:
UçakRötarManevi Tazminat
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