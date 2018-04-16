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Uçak kabinlerinin duvarındaki küçük siyah üçgen ne işe yarıyor?

Uçak kabinlerinin duvarında bulunan küçük siyah üçgen sizin de dikkatinizi çekti mi hiç? Bu üçgen ne işe yarıyor? Kimileri, bu noktanın uçağın dengesiyle ilgisi olduğunu söylüyor. Kimilerine göre ise, Allah esirgesin, bir kaza durumunda kapılar açılmazsa, kurtarma ekipleri uçağın gövdesini bu noktadan keserek yolcuları tahliye edecek

Uçak kabinlerinin duvarındaki küçük siyah üçgen ne işe yarıyor?

Uçak kabinlerinin duvarında bulunan küçük siyah üçgen sizin de dikkatinizi çekti mi hiç? Bu üçgen ne işe yarıyor? Kimileri, bu noktanın uçağın dengesiyle ilgisi olduğunu söylüyor. Kimilerine göre ise, Allah esirgesin, bir kaza durumunda kapılar açılmazsa, kurtarma ekipleri uçağın gövdesini bu noktadan keserek yolcuları tahliye edecek

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
Uçak kabinlerinin duvarındaki küçük siyah üçgen ne işe yarıyor?
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ASLINDA bu küçük siyah üçgen, Airbus ailesinde, uçağın içerisinden kanadın en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını, slat ve flap'lerin gerektiği şekilde çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz. 
Buzlanmaya karşı uygulama yapılan durumlarda, de-icing sıvısının kanadı yeterli biçimde kaplayıp kaplamadığı da, en iyi bu noktadan görülüyor.
Yine, Airbus A300 tipi uçaklarda, uçuş takımlarının açıldığından emin olunamayan durumlarda, bu noktadan bakarak tekerleklerin konumunu görmek mümkün olabiliyordu. Airbus A320 tipi uçaklarda, kanat başına iki gözlem noktası bulunduğunu da hemen ekleyelim.
Kanadın en iyi gözlemlendiği koltuğa, “William Shatner Koltuğu” adı veriliyor. Bunun çıkış noktası ise, ünlü TV dizisi The Twilight Zone'un “Nightmare at 20,000 Feet” adlı bölümü. 
Bu bölümde hikâyenin kahramanı, uçakla seyahat ederken, dışarıda bir gremlin görüyor ve onunla mücadele ediyor.
Ama onun dışında uçakta bulunan diğer yolculardan hiç kimse gremlini görmüyor.
Yani bir bakıma, dışarısı, en iyi bir biçimde, William Shatner'ın oturduğu koltuktan görülüyor 

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Anahtar Kelimeler:
Uçak KabinleriDe-icingAirbus
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