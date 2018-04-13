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Uçak biletlerinde yeni dönem! Son anda iade edilebilecek

Uçak biletini son anda iade etmek zorunda kalanlar için, bilet ücretinin yüzde 90'ını geri alabilecekleri yeni bir uygulama başladı

Uçak biletlerinde yeni dönem! Son anda iade edilebilecek

Uçak biletini son anda iade etmek zorunda kalanlar için, bilet ücretinin yüzde 90'ını geri alabilecekleri yeni bir uygulama başladı

13 Nisan 2018 Cuma 13:57
Uçak biletlerinde yeni dönem! Son anda iade edilebilecek
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DEĞİŞEN seyahat planlamalarında uçak biletleri iptal edilmek istendiğinde önemli zorluklarla karşılaşılıyor. Özellikle promosyonlu uçak biletlerinin iptal ve iadesinin çoğu kez mümkün olmadığı belirtiliyor. Biletin herhangi bir durumda iptal edilemeyeceğini bilenler de erkenden düşük fiyatlarla promosyonlu uçak bileti satın almaktan vazgeçiyor.

PROMOSYONLU UÇAK BİLETİNİ İPTAL EDEBİLME DÖNEMİ BAŞLADI

İnternet üzerinde bir web sitesi geliştirdiği uygulamayla uçak bileti iptalinde koşulsuz yüzde 90 iade dönemini başlatıyor. "Koşulsuz Bilet İptal Hizmeti" Türkiye´de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sadece belli bir süreliğine değil, her zaman için sunulan bu hizmet, uçuş saatinden 2 saat öncesine kadar yolcuya, biletini iptal ederse ücretini iade ediyor. Uygulama, tüm havayollarında, business ya da ekonomi, promosyonlu ya da promosyonsuz, yurtiçi - yurtdışı tüm uçak biletlerinde geçerli.

ÖDENEN UÇAK BİLETİNİN ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Öncelikle, uçak bileti satın alırken 'koşulsuz bilet iptal hizmeti'nin seçilmiş olması gerekiyor. Bu şekilde bileti satın alan yolcular, uçak biletini iptal edip ücretini geri almak isterlerse, uçuşlarından 2 saat öncesine kadar bunu tek bir tıkla gerçekleştirebiliyor. Böylelikle çağrı merkeziyle vakit kaybetmeye gerek kalmıyor. İptal edilen biletin yüzde 90´ı yolcunun hesabına geri ödeniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uçak BiletiPromosyon
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