Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Uçağı beklerken doğum yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda aktarmalı uçağını bekleyen 7 aylık hamile Diouf Gansiry, bir anda sancılanarak bir erkek çocuk dünyaya getirdi

Uçağı beklerken doğum yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda aktarmalı uçağını bekleyen 7 aylık hamile Diouf Gansiry, bir anda sancılanarak bir erkek çocuk dünyaya getirdi

06 Mart 2015 Cuma 22:35
Uçağı beklerken doğum yaptı
banner404
TÜRK Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle dün Dubai’den İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen ve transit olarak Senegal’in başkenti Dakar’a gidecek 28 yaşındaki Diouf Gansiry uçağının kalkış saatini beklemeye başladı. Dış hatlar terminalindeki 216 numaralı salonda beklemeye başlayan ve 7 aylık hamile olan Gansiry doğum sancıları tuttu. Terminal işletmeci firması TAV’ın görevli memurlarının durumdan haberdar olması üzerine Gansiry hemen havalimanı kliniğine kaldırıldı.
Gansiry burada bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve yapılan işlemlerin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hamile yolcular 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna kadar kendi doktorlarından aldıkları “uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi yer alan raporla seyahat edebiliyor. 36 hafta ve sonrasında ise doktor raporu olsa dahi hamile yolcuların seyahatine izin verilmiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.03.2015 21:48
Anahtar Kelimeler:
Diouf GansiryBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma HastanesiTürk Hava YollarıUçağı Beklerken Doğum Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim