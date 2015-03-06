Uçağı beklerken doğum yaptı

TÜRK Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle dün Dubai’den İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen ve transit olarak Senegal’in başkenti Dakar’a gidecek 28 yaşındaki Diouf Gansiry uçağının kalkış saatini beklemeye başladı. Dış hatlar terminalindeki 216 numaralı salonda beklemeye başlayan ve 7 aylık hamile olan Gansiry doğum sancıları tuttu. Terminal işletmeci firması TAV’ın görevli memurlarının durumdan haberdar olması üzerine Gansiry hemen havalimanı kliniğine kaldırıldı.
Gansiry burada bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve yapılan işlemlerin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hamile yolcular 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna kadar kendi doktorlarından aldıkları “uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi yer alan raporla seyahat edebiliyor. 36 hafta ve sonrasında ise doktor raporu olsa dahi hamile yolcuların seyahatine izin verilmiyor.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 21:48