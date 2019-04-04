'Üç saat önce havalimanında olun'

İSTANBUL Havalimanı, 6 Nisan saat 10.00 itibariyle tüm uçuşlara açılmış olacak. İşte yetkililerin uçuştan en az 3 saat önce havalimanında olunmasını tavsiye ettiği İstanbul Havalimanı ile ilgili bilmeniz gerekenler... İstanbul Havalimanı'na ulaşımda en büyük lokomotif İETT otobüsleri olacak. Mahmutbey, Mecidiyeköy, Halkalı ve Atatürk Havalimanı’ndan hareket eden otobüsler, toplam 46 İETT aracıyla 498 sefer yapacak. Yolcular, 2 tam bilet karşılığında (5,20 TL) İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. Şu anda 5 hattan İstanbul Havalimanı'na sefer düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST otobüslerinin ücretleri ise 15-25 TL arasında değişecek. 7 Nisan'dan itibaren bu hatların sayısı 20'ye çıkacak. HAVAİST ayrıca, 6-21 Nisan tarihleri arasında yanlışlıkla Atatürk Havalimanı'na giden yolcuları İstanbul Havalimanı'na taşımak için de sefer yapacak. Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. İstanbul Havalimanı'nda 660 adet taksi hizmet verecek. İstanbul Havalimanı'na taksi ile ulaşım (trafik, alternatif yollar veya köprü-otoban ücretleri hariç), Taksim'den 105, Sarıyer'den 115, Bakırköy'den 120 ve Büyükçekmece'den 150 civarında ücretler tutacak.