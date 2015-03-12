"Üç maymunu oynuyorlar"

- Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, son günlerde AKP ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) sert yanıt verdi. AKP iktidarının Alanya'da yaptığı çalışmaları da sıralayan Berberoğlu, “Bu nasıl bir yaklaşım tarzı, nasıl bir nezaketsizlik, nasıl bir kin, anlamak mümkün değil. Kazanımlar ancak kaybedilince fark edilir. Çavuşoğlu gibi değerler kolay yetişmiyor. Böyle zorlama gündemleri oluşturmak, Alanya'nın bir sorunu gibi, CHP’nin ve Alanya’nın gündemine taşımak Alanya'ya yapılacak en büyük haksızlık olur” dedi.



‘HALK HİZMETLERİ TAKDİR EDİYOR’





Böyle zorlama gündemler oluşturmanın Alanya'nın alacağı hizmetlere bir fayda sağlamayacağını ifade eden Berberoğlu, “Bize düşen, şehrimizin sorunlarını sorunumuz olarak görüp, çözüm bulma gayreti içinde olmaktır. Alanya'daki her bireyin sorunlarının çözümünün takipçisi olmalıyız. İdeolojik saplantılardan uzak, kısır çekişmelerden arınmış, hizmetlerimizin devam etmesini sağlayan bir yönetim anlayışı ile Alanya'ya hizmet edeceğiz” diye konuştu. Alanya halkının, seçimlerde verdiği oylarla hizmete teşekkür ettiğini savunan Berberoğlu, "2002’de Alanya'da yüzde 22 olan oy oranı yüzde 46'ya yükselmiştir. AKP’ye verilen destek doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir” dedi.



‘BU KONUDA İKİ AYDA NE DEĞİŞTİ?’





Berberoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Ancak belli bir ilkesi olmayan, Alanya için hiçbir proje üretmeden 3 maymunu oynayan, Alanya’da ana muhalefet bile olamayanlar iki ay önce ‘Alanya’nın illa İl olması şart değil’ diyen partinin ilçe teşkilatı bugün kavga etmekten bıkmayan, kısır çekişme ve polemikten başka hiçbir şey üretemeyen bir ilçe teşkilatına dönüşmüştür. Bugün de çıkıp ‘Alanya'nın en önemli ve tek gündemi İl’ diyebiliyor. Dün farklı konuşuyordunuz bugün farklı. Ne oldu şimdi size? Acaba yarın İl olsak ne diyeceksiniz?”



‘BİZİM AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK’





Bu kavgalardan dün olduğu gibi bugün ve yarın da uzak duracaklarını, tüm enerjilerini Alanya için kullanacaklarını belirten Berberoğlu, “3 bin olan üye sayılarını artırıp seçilebilecek 3’üncü sıraya Alanya'dan bir arkadaş yerleştirebilseler, CHP’ye ve Alanya'ya daha iyi hizmet etmiş olurlar. Başarıyı alkışlamak, nezaket, zarafet ve geniş yüreklilik gerektirir. Bizim amacımız bağcı dövmek değil, üzüm yemek” diye konuştu. AKP'nin muhalefetin hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Berberoğlu, "Bu hizmetler Alanya'nın vizyonunu, güvenilirliğini, marka değerini yükseltmiştir. Bu hizmetlerin buralara gelmesindeki en büyük pay Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nundur” açıklaması yaptı.



‘DÜNYA ÇAVUŞOĞLU’NU TAKDİR EDİYOR’



