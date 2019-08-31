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Twitter CEO'sunun Twitter hesabı hacklendi

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi

GÜNCEL 31.08.2019, 00:53 Enes Subaşı
Twitter CEO'sunun Twitter hesabı hacklendi
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Dorsey'in hacklenen 4 milyon takipçili hesabından ırkçı ve ahlaksız  paylaşımlarda bulunuldu.
 
Twitter Sözcüsü Brandon Borrman, yaptığı açıklamada, "Jack'in  hesabının gizliliği ihlal edildi. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve ne olduğunu  araştırıyoruz." ifadesini kullandı.
Söz konusu paylaşımların kısa sürede silindiği görüldü.

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