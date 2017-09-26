TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda

ARKADAŞI Levent Oran'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ve felaket tellalı olarak tanınan şarkıcı Onur Akay, Oran'ın kalp ameliyatı olduğunu ve 5 gündür yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Ayrıca Oran için takipçilerinden dua isteyen Akay, “18 Eylül'de fenalaşarak, hastaneye kaldırılan sevgili arkadaşımız Levent Oran’a, hemen anjiyo yapıldı ve acil olarak kalp ameliyatına alındı. 5 gündür yoğun bakımdan çıkamayan arkadaşımız için dualarınızı bekliyorum”ifadelerini kullanarak, Oran'ın hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.