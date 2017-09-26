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TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda

90'lı yıllarda yaptığı sansasyonel çıkışlarla adını duyuran televizyon fenomeni Levent Oran yoğun bakımda...

TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda

90'lı yıllarda yaptığı sansasyonel çıkışlarla adını duyuran televizyon fenomeni Levent Oran yoğun bakımda...

26 Eylül 2017 Salı 13:58
TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda
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ARKADAŞI Levent Oran'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ve felaket tellalı olarak tanınan şarkıcı Onur Akay, Oran'ın kalp ameliyatı olduğunu ve 5 gündür yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

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Ayrıca Oran için takipçilerinden dua isteyen Akay, “18 Eylül'de fenalaşarak, hastaneye kaldırılan sevgili arkadaşımız Levent Oran’a, hemen anjiyo yapıldı ve acil olarak kalp ameliyatına alındı. 5 gündür yoğun bakımdan çıkamayan arkadaşımız için dualarınızı bekliyorum”ifadelerini kullanarak, Oran'ın hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Levent Oran
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