TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda

ARKADAŞI Levent Oran'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ve felaket tellalı olarak tanınan şarkıcı Onur Akay, Oran'ın kalp ameliyatı olduğunu ve 5 gündür yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
Ayrıca Oran için takipçilerinden dua isteyen Akay, “18 Eylül'de fenalaşarak, hastaneye kaldırılan sevgili arkadaşımız Levent Oran’a, hemen anjiyo yapıldı ve acil olarak kalp ameliyatına alındı. 5 gündür yoğun bakımdan çıkamayan arkadaşımız için dualarınızı bekliyorum”ifadelerini kullanarak, Oran'ın hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
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