Tuzaklayıp kaçmışlar

AFRİN, geceyi YPG’li teröristlerin kaçarken hazırladığı bombalı tuzakların korkusuyla geçirdi. Kritik noktalara hatta sivillerin yaşadığı bazı binalara bile patlayıcı yerleştirilmişti. Bazıları biz oradayken infilak etti. Akşam saatlerindeyse katliam yaşandı. Aralarında sivillerin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Ne yazık ki tehlike sürüyor. Afrinli sivillere göre şehir YPG’nin hazırlayıp bıraktığı ölüm tuzaklarıyla patlamaya hazır bir bomba. Bazı siviller şehrin güvensizliği nedeniyle ayrılmaya hazırlanıyor. Bazıları ise her şeye rağmen evini terk etmemekte kararlı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı patlayıcı uzmanları arama temizleme çalışmalarına başladı. Ama kolay değil. Afrin’i tam anlamıyla bombalardan arındırmak muhtemelen haftalar alacak ve ancak o bombalar temizlendikten sonra Afrinliler tam anlamıyla günlük yaşamına dönebilecek.

TÜNEL ALARMI

Türk askeri kritik noktaları tutmuş durumda. Komandolar Afrin caddelerinde. Özgür Suriye Ordusu da olumsuz durumlara karşı şehrin giriş ve çıkışlarında yeni kontrol noktaları oluşturdu. Gelen giden araçlar aranıyor. Şehrin merkezi kontrol altında, geri kalanında ise bina bina aramalar sürüyor. Bazı YPG’lilerin terör saldırısı için tünellere gizlenmiş olma ihtimaline karşı kırmızı alarmdalar. Afrin’de kalan siviller dün yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Ne olduğunu, bundan sonra ne yaşanacağını anlamaya çalışıyorlar. Yeni dönemde onları ne bekliyor? Nasıl bir sistemle yönetilecekler? Hayatlarında neler değişecek? Tüm bu soruların cevabını ararken temkinliler.

Tabii bir de günlük yaşam kaygıları var. Fırın ve bakkalların kapalı olması büyük zorluk yaşatıyor. AFAD ve Kızılay dün gıda yardımına başladı. Yardımların artarak devam etmesi bekleniyor.

HASTANELER HİZMET DIŞI

Hastaneler doktor ve sağlık personelinin olmaması nedeniyle hizmet dışı. Eczaneler de kapalı. Hamile iki kadın ve bir hasta çocuk, TSK’nın yardımıyla Azez’deki hastanelere taşındı. Sivillerin dönmeye başlamasıyla sağlık ihtiyacı büyüyecek ve yeni önlemler alınması gerekecek.