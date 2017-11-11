TÜYAP'a nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar?

TÜYAP kitap fuarında son günlere girilirken, hafta sonunu fırsat bilen kitapseverler fuara akın ediyor. Birçok yayınevi ve yazarın bulunduğu TÜYAP kitap fuarında özel etkinlikler de gerçekleşecek. Peki, TÜYAP kitap fuarına nasıl gidilir? İşte, merak edilen giriş ücreti ve detaylı bilgiler

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır. Özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar için TÜYAP, Eski Hadımköy Yolu Caddesi'nde E-5 karayolu üzerinde kalmaktadır. Metrobüs ile gitmek isten vatandaşlar ise "Beylikdüzü TÜYAP" durağında inmeleri gerekmektedir.

FUARA GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR? SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Fuar bu sene de TÜYAP tarafından düzenlenen ve teması “Ütopya” olarak belirlenen ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olan fuarın giriş fiyatı ise 5 TL. İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuar, son günü olan 12 Kasım Pazar günü saat 19.00’da kapanacak

36. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Etkinlikleri

“İyi ki Varsın Edebiyat” teması ile hazırlıklarını sürdüren fuarda, yazar Ayla Kutlu çeşitli panel ve söyleşilerde okurlarıyla bir araya gelecek. Onur konuğu olarak davet edilen Kore ise, “İpek Yolu’nun iki Ucu: Türkiye ve Kore” başlığıyla ülke kültürleri ve yayıncılıkları üzerine bir dizi tanıtım gerçekleştirecek. Bettany Hughes, Fabián Escalante Font, Teresita Candia Ferreyra, Carlos Granes, Margriet Ruurs, Dmitry Glukhovsky konuk yazarlardan sadece bazıları.

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