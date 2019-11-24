Tuvana Türkay'ın küvet pozuna beğeni yağdı!

YAPTIĞI paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Tuvana Türkay bu sefer küvette yarı çıplak bir pozunu paylaştı. Yasak Elma dizisinde rol alan güzel oyuncu beğeni yağmuruna tuttuldu.

KÜVET POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Güzelliğinin yanı sıra rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Tuvana Türkay, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde bir spor markası için iddialı pozlar veren oyuncu, son olarak küvette poz verdi. Türkay'ın paylaşımı kısa sürede 46 bin beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunu yaptı. Enis Arıkan ve Pucca da fotoğrafa kalpli emojiler koyarak ne kadar beğendiklerini belli etti.





